Стерлинг назвал дату реванша с Петром Яном

Чемпион UFC в легчайшем весе американец Алджамейн Стерлинг обозначил сроки проведения поединка с российским бойцом смешанного стиля (MMA) Петром Яном. Его слова приводит MMA Junkie.

Спортсмен заявил, что в UFC рассматривают проведение боя в феврале, марте или апреле 2022 года, однако он сам настроен исключительно на дату в марте. «Я надеюсь, что мы разделим октагон на мартовском турнире. Это было бы идеальным вариантом. Я уже готовлюсь», — подчеркнул он.

26 декабря Стерлинг заявил, что готов к поединку с Яном, и назвал его грязной крысой. Также он обратил внимание на проблемы с допингом в России.

Ян и Стерлинг должны были провести второй поединок на турнире UFC 267 30 октября, однако американец снялся с боя, сославшись на проблемы со здоровьем. Соперником россиянина стал соотечественник Стерлинга Кори Сэндхаген. Ян одержал победу судейским решением и стал временным чемпионом UFC в легчайшем весе.

В марте Ян упустил чемпионский титул в поединке со Стерлингом. Россиянин нанес запрещенный удар коленом в голову лежащему сопернику и проиграл путем дисквалификации.