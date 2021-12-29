Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 1000 р.
Смотри матчи бесплатно
Автомобилист
Сегодня
17:00 (Мск)
Ак Барс
КХЛ - регулярный чемпионат
Локомотив
Сегодня
19:00 (Мск)
Спартак
КХЛ - регулярный чемпионат
Челси
Сегодня
22:30 (Мск)
Брайтон энд Хоув Альбион
Англия - Премьер-лига|20-й тур
Брентфорд
Сегодня
23:15 (Мск)
Манчестер Сити
Англия - Премьер-лига|20-й тур
Канада U20
Завтра
03:00 (Мск)
Германия U20
U20 ЧМ-2022|Группа A
Спорт

Стерлинг назвал дату реванша с Петром Яном

Чемпион UFC Стерлинг заявил о проведении поединка с Петром Яном в марте 2022 года

Фото: @funkmastermma

Чемпион UFC в легчайшем весе американец Алджамейн Стерлинг обозначил сроки проведения поединка с российским бойцом смешанного стиля (MMA) Петром Яном. Его слова приводит MMA Junkie.

Спортсмен заявил, что в UFC рассматривают проведение боя в феврале, марте или апреле 2022 года, однако он сам настроен исключительно на дату в марте. «Я надеюсь, что мы разделим октагон на мартовском турнире. Это было бы идеальным вариантом. Я уже готовлюсь», — подчеркнул он.

26 декабря Стерлинг заявил, что готов к поединку с Яном, и назвал его грязной крысой. Также он обратил внимание на проблемы с допингом в России.

Ян и Стерлинг должны были провести второй поединок на турнире UFC 267 30 октября, однако американец снялся с боя, сославшись на проблемы со здоровьем. Соперником россиянина стал соотечественник Стерлинга Кори Сэндхаген. Ян одержал победу судейским решением и стал временным чемпионом UFC в легчайшем весе.

В марте Ян упустил чемпионский титул в поединке со Стерлингом. Россиянин нанес запрещенный удар коленом в голову лежащему сопернику и проиграл путем дисквалификации.

Анастасия Борисова
Обсудить
Последние новости
Кадыров раскрыл свое положение в окружении Путина
Зюганов прокомментировал идею вернуть смертную казнь в России
Лукашенко увидел большой крен в сторону единения стран СНГ
Основатель российских барбершопов назвал петухами мужчин с пробором
Россиян предупредили о новой предновогодней схеме мошенничества
Фигуранты дела о сексуальном насилии в детском доме Петербурга оправданы
Стало известно о влиянии COVID-19 на сексуальную жизнь россиян
Крупнейший видеоресурс России разрешил скачивать видео
Путин и Лукашенко анонсировали совместные военные учения в Белоруссии
Российская лыжница завоевала бронзу в гонке на «Тур де Ски»
Названы предположительные сроки сертификации «Северного потока-2»
Подруга Высоцкого исключила насильственную смерть советского барда
Ким Чен Ын небывало похудел
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter