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Отец девятилетней студентки МГУ сравнил стоимость обучения в вузе с ипотекой

Отец 9-летней студентки Тепляковой заявил, что обучение в МГУ гораздо дешевле ипотеки
Евгений Тепляков

Евгений Тепляков. Кадр: Редакция / YouTube

Отец девятилетней студентки Московского государственного университета имени Ломоносова (МГУ) Евгений Тепляков сравнил обучение в вузе с ипотечным кредитом. Своим мнением он поделился в разговоре с журналистами YouTube-канала «Редакция».

В беседе с журналистами известный учитель истории Леонид Кацва заявил, что можно только догадываться, откуда семья Алисы Тепляковой берет деньги для оплаты ее обучения в университете. По данным «Редакции», в 2021-2022 годах за обучение на факультете психологии МГУ необходимо было отдать около 400 тысяч рублей.

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Отец девочки заявил, что работает воспитателем семейного детского сада, а его супруга — начальник в банке. По словам Теплякова, обучение обходится гораздо дешевле ипотеки. «Естественно, это сумма, но, вы знаете, каждый сам выбирает, на что он тратит деньги», — заявил мужчина.

26 декабря член СПЧ Александр Асмолов призвал приостановить обучение Тепляковой в МГУ и назвал учебу девочки в вузе «опасным социально-психологическим экспериментом». Он обратился к главе СПЧ Валерию Фадееву, к уполномоченной по правам человека в РФ Татьяне Москальковой и к Марии Львовой-Беловой с просьбой разобраться в ситуации. Отец Тепляковой посчитал призыв запретом на обучение детей.

Нина Ташевская
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