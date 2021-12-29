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Cдающих квартиры туристам россиян обяжут платить налоги

«Известия»: сдающих туристическую недвижимость в аренду обяжут платить налог в размере 4%

Фото: Serguei Fomine / Global Look Press

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) поддержала создание в России реестра туристической недвижимости, а также введение идентификационного номера для владельцев такого жилья. Об этом сообщает газета «Известия».

Так, россиян, сдающих квартиры туристам, поставят на учет и обяжут платить налоги в размере 4 процентов. Отмечается, что документ о легализации туристского жилья был разработан еще в 2019 году. Ранее законопроект поддержали в Роспотребнадзоре и Ростуризме.

Вице-президент «Опоры России» Алексей Кожевников отметил, что на данный момент большое количество предложений по краткосрочной аренде жилья находятся вне правового поля. Законопроект поможет сделать эту отрасль безопасной, конкурентной и приносящей деньги в федеральный и региональные бюджеты.

Ранее власти Крыма заявили, что не планируют вводить курортный сбор для туристов, а также подготовили законопроект о признании утратившим силу закон о нем. При этом в Сочи с 2022 года размер курортного сбора для туристов увеличат с 10 до 50 рублей.

Марина Совина
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Cдающих квартиры туристам россиян обяжут платить налоги
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