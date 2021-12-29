Аналитик данных предрек превращение пандемии в две параллельные эпидемии
Есть вероятность, что омикрон-штамм коронавируса сможет сосуществовать с дельта-штаммом, создавая в мире две параллельные эпидемии COVID-19, предрек в разговоре с «Лентой.ру» исследователь, аналитик больших данных Александр Драган.
В качестве примера Драган привел Великобританию и Данию, где пандемия превратилась в так называемую твиндемию — сосуществование двух штаммов на одной территории.
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получим две параллельные эпидемии
Специалист также рассказал, что новые исследования из ЮАР подтвердили появившуюся ранее информацию о том, что у дельты и омикрон-штамма стал очень слабый перекрестный иммунитет.
«У омикрона и дельты большие отличия в структуре вируса и перекрестный иммунитет между ними слабый. Буквально вчера вышел препринт из ЮАР, показывающий, что у переболевших омикроном нет иммунитета от дельты», — отметил он.
Впрочем, Драган считает, что пока рано делать четкие выводы о том, как два штамма будут сосуществовать.
«Есть важный момент касательно того, сможет ли омикрон вытеснить дельту или они будут сосуществовать параллельно. Тут есть несколько прогнозов. По одному, омикрон вытеснит дельту, и у нас будет один доминирующий штамм», — рассказал он.
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