Аналитик данных предрек превращение пандемии в две параллельные эпидемии

Есть вероятность, что омикрон-штамм коронавируса сможет сосуществовать с дельта-штаммом, создавая в мире две параллельные эпидемии COVID-19, предрек в разговоре с «Лентой.ру» исследователь, аналитик больших данных Александр Драган.

В качестве примера Драган привел Великобританию и Данию, где пандемия превратилась в так называемую твиндемию — сосуществование двух штаммов на одной территории.

Многие эволюционные биологи, в том числе Алексей Кондрашов, пишут, что велика вероятность сценария, по которому мы

получим две параллельные эпидемии Александр Драган аналитик данных

Специалист также рассказал, что новые исследования из ЮАР подтвердили появившуюся ранее информацию о том, что у дельты и омикрон-штамма стал очень слабый перекрестный иммунитет.

«У омикрона и дельты большие отличия в структуре вируса и перекрестный иммунитет между ними слабый. Буквально вчера вышел препринт из ЮАР, показывающий, что у переболевших омикроном нет иммунитета от дельты», — отметил он.

Впрочем, Драган считает, что пока рано делать четкие выводы о том, как два штамма будут сосуществовать.

«Есть важный момент касательно того, сможет ли омикрон вытеснить дельту или они будут сосуществовать параллельно. Тут есть несколько прогнозов. По одному, омикрон вытеснит дельту, и у нас будет один доминирующий штамм», — рассказал он.

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