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Спорт

Президент UFC раскритиковал бойца за слова о промоушене Нурмагомедова

Глава UFC Дэйна Уайт о словах Хойи про промоушен Хабиба: это легко, когда ты бездельник
Дейна Уайт

Дейна Уайт. Фото: Alex Menendez / Getty Images

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт раскритиковал бойца Оскара де ла Хойу за слова о промоушене Хабиба Нурмагомедова. Его слова приводит Sportskeeda.

«Ты проиграл все свои бои и буквально ничего не делаешь. Конечно же, это легко, когда ты бездельник», — ответил бойцу глава UFC. Уайт вспомнил, что, когда Нурмагомедов только основал собственный промоушен, он сказал, что у дагестанца нет об этом ни малейшего представления, но он все поймет со временем.

«Я был промоутером в боксе в течение 20 лет и продвигал всех лучших. Это не сложно, ты идешь и делаешь свое дело», — написал ранее де ла Хойя в Twitter. Уайт признался, что его удивили слова бойца.

После окончания карьеры Нурмагомедов купил промоушен Gorilla Fighting Championship и перезапустил его под названием Eagle Fighting Championship. В январе Eagle FC проведет первый турнир на территории США. В главном поединке сойдутся российский тяжеловес Сергей Харитонов и голландец Тайрон Спонг.

Нурмагомедов — бывший чемпион UFC в легком весе. На его счету 29 побед в 29 поединках. Он ушел из спорта после победы над Джастином Гейджи в октябре 2020 года. Этот поединок стал для россиянина третьей защитой титула.

Дарья Коршунова
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