Харитонов подерется в главном бою турнира промоушена Нурмагомедова в США

Главный бой турнира Eagle FC, промоушена Хабиба Нурмагомедова, в США претерпел изменения. Об этом сообщает ESPN.

Бразильский тяжеловес Антонио Сильва не сможет принять участие в ивенте. Вместо него с Тайроном Спонгом из Нидерландов подерется россиянин Сергей Харитонов. Турнир в Майами станет дебютом Eagle FC в США и состоится 28 января.

Спонг известен прежде всего по выступлениям в боксе и кикбоксинге. На счету спортсмена лишь два поединка по правилам смешанных единоборств (MMA). На счету 41-летнего Харитонова 38 побед при восьми поаржениях в MMA.

О планах Нурмагомедова организовать турнир Eagle FC на территории США стало известно в конце ноября. Тогда же владелец промоушена рассказал о скором подписании контрактов с известными бойцами. Позже к промоушену присоединился Рашад Эванс, известный по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).

Eagle FC создан на базе Gorilla FC. В ноябре 2020-го Нурмагомедов стал владельцем промоушена, провел ребрендинг.

