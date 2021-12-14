Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 2000 р.
Смотри матчи бесплатно
Сочи
3:0
Завершен
Спартак М
Россия - Премьер-Лига|18-й тур
Ритас
71:69
Завершен
Ольденбург
Лига чемпионов ФИБА|Группа H. 5-й тур
Рома
2:0
2-й тайм
live
Специя
Италия - Серия А|17-й тур
Кадис
1:0
2-й тайм
live
Гранада
Испания - Примера|17-й тур
Торонто Рэпторс
Сегодня
03:00 (Мск)
Сакраменто Кингз
НБА - регулярный чемпионат
Чикаго Блэкхоукс
Перенесён
Калгари Флэймз
НХЛ - регулярный чемпионат
Спорт

Харитонов подерется в главном бою турнира промоушена Нурмагомедова в США

Российский боец Сергей Харитонов выступит на турнире Eagle FC Хабиба Нурмагомедова в США

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Главный бой турнира Eagle FC, промоушена Хабиба Нурмагомедова, в США претерпел изменения. Об этом сообщает ESPN.

Бразильский тяжеловес Антонио Сильва не сможет принять участие в ивенте. Вместо него с Тайроном Спонгом из Нидерландов подерется россиянин Сергей Харитонов. Турнир в Майами станет дебютом Eagle FC в США и состоится 28 января.

Спонг известен прежде всего по выступлениям в боксе и кикбоксинге. На счету спортсмена лишь два поединка по правилам смешанных единоборств (MMA). На счету 41-летнего Харитонова 38 побед при восьми поаржениях в MMA.

О планах Нурмагомедова организовать турнир Eagle FC на территории США стало известно в конце ноября. Тогда же владелец промоушена рассказал о скором подписании контрактов с известными бойцами. Позже к промоушену присоединился Рашад Эванс, известный по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).

Eagle FC создан на базе Gorilla FC. В ноябре 2020-го Нурмагомедов стал владельцем промоушена, провел ребрендинг.

Николай Костюков
Обсудить
Последние новости
Захарова пособолезновала европейской дипломатии
На Украине раскрыли подробности заявления Зеленского о референдуме по Донбассу
МИД России прокомментировало информацию о казино в посольстве Северной Кореи
В США захотели больше «Абрамсов»
Харитонов подерется в главном бою турнира промоушена Нурмагомедова в США
Иммунолог рассказал о пониженной эффективности маски против омикрон-штамма
В Пентагоне заявили о четко донесенной до России позиции США по Украине
Евродепутат назвал войну единственным способом спасения Зеленского
У двух мужчин в Зеленограде изъяли крупную партию героина
Псаки рассказала о планах США на случай вторжения России на Украину
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter