Россиян призвали отказаться от одного из символов новогодних праздников

Россиян призвали не надевать свитера с оленями и кружевные платья на празднование Нового года. В разговоре с «Лентой.ру» стилист Ольга Ким назвала их в числе наименее актуальных образов для новогодней ночи.

Некоторые вещи, например изделия с пайетками, навсегда остаются в тренде для новогодней ночи, отметила Ким. Но это касается не всех классических образов для празднования Нового года.

Я бы отказалась от веселеньких свитеров с оленями. Если хочется чего-то такого домашнего я бы порекомендовала заменить на однотонный свитер крупной вязки Ольга Ким стилист

Кроме этого, стилист порекомендовала отказаться от платьев с кружевом. «Они были актуальны пару лет, но пора от них отказываться. Хотя, для справедливости, нужно смотреть на само кружево», — резюмировала Ким..

Также россиянам порекомендовали отказаться от платьев-футляров. Вместо них стилист предложила обратить внимание на платья из полупрозрачных тканей. По ее мнению, в будущем году изделия, например, из органзы, будут наиболее актуальными. А начинать носить вещи из подобных тканей стоит начинать уже в новогоднюю ночь, заключила Ким.

В декабре российская звездная стилистка Лина Дембикова назвала лучшую одежду для празднования Нового года. Так, женщинам, которые планируют устроить уютную вечеринку дома, эксперт моды порекомендовала отдать предпочтение бельевым платьям, образам с перьями и пижамам в роскошном стиле с декоративными элементами. Уместным нарядом для встречи года Тигра, по ее мнению, также могут быть спортивные костюмы в сочетании с туфлями-лодочкам и большим количеством серебряных украшений.

В то же время мужчинам стоит выбрать брюки и минималистичную оверсайз-рубашку с воротником-стойкой, который придает образу парадности, или лаконичный свитшот с брюками и ботинками.

