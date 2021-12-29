В России бросили тысячи вагонов с нефтепродуктами

К концу декабря среднесуточное количество груженых нефтебензиновых цистерн, брошенных на сети РЖД, достигло девяти тысяч и продолжает расти. Это в 2,4 раза больше, чем в конце 2020 года, а также рекорд за пять лет, сообщает РБК со ссылкой на источники.

Всего на 27 декабря на сети РЖД брошено 1125 поездов — почти 79 тысяч вагонов со всеми грузами. Одна из причин этого — индексация грузовых тарифов РЖД на 6,8 процента с 2022 года. «Идет большой объем предъявления грузов с целью вывоза до 1 января. При этом РЖД уже выполнили план по погрузке на 2021 год», — рассказал исполнительный директор Союза операторов железнодорожного транспорта России Алексей Дружинин.

Например, у «Трансойла», одного из крупнейших железнодорожных операторов по перевозке нефтяных грузов, без движения находятся более трех тысяч цистерн. Некоторые из них стоят около Комсомольска-на-Амуре несколько дней при температуре минус 45 градусов.

При этом каждая цистерна с промерзшим грузом является причиной замерзания других идущих на выгрузку вагонов. Такая ситуация возникла из-за окончания речной навигации, ухудшения погодных условий, роста спроса на уголь, подорожания нефти и нефтепродуктов. Также простои возникают из-за дефицита локомотивов и многочасовых задержек с выгрузкой в портах. Последние возникают из-за холодов.

Например, мазут «дубеет» при минусовых температурах. В результате в некоторых терминалах выгрузка цистерны мазута при нормативе десять часов занимает до 70 часов.

Ранее стало известно, что экспорт леса из России по железной дороге рухнул почти на 37 процентов. Это произошло из-за закрытия погранпереходов в Китае для неконтейнерных грузов и подготовки к запрету на вывоз необработанной древесины.