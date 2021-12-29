Осужденного условно за мошенничество отца Ивана Жданова задержали вновь

Полиция задержала Юрия Жданова — отца бывшего директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России) Ивана Жданова. Об этом ТАСС сообщил адвокат Владимир Воронин.

По его словам, в правоохранительных органах заявили о нарушении им условий подписки о невыезде. Он был осужден к условному наказанию и освобожден из-под стражи до апелляционного рассмотрения дела, но теперь его вновь задержали.

19 декабря суд в Ненецком автономном округе (НАО) приговорил его к трем годам лишения свободы условно по делу о мошенничестве и служебном подлоге.После вступления приговора в силу ему будет запрещено менять постоянное место жительства без предварительного уведомления госорганов и периодически нужно будет являться на регистрацию.

По данным следствия, занимавший пост заместителя председателя жилищной комиссии в рабочем поселке Искателей в Ненецком автономном округе Жданов-старший состоял в близких и дружеских отношениях с депутатом поселкового совета Ветровой и ее матерью. В 2019 году парламентарий была незаконно включена в списки граждан, которые могут претендовать на получение жилья, и при содействии Жданова ей была выделена квартира.

Жданов-старший свою вину не признает. Его сын Иван объявлен в международный розыск по делу о неисполнении решения суда.