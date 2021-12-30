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«Самый крутой» самолет в мире пообещали нацелить против России из-за Украины

19FortyFive: бомбардировщик B-21 Raider ВВС США сможет уничтожать российские системы С-500

Фото: ALAN RADECKI / Wikimedia

Перспективный малозаметный стратегический бомбардировщик B-21 Raider Военно-воздушных сил (ВВС) США, считающийся «самым крутым» самолетом в мире, может использоваться против России, обещает американское издание 19FortyFive.

«Для российского сценария военного времени B-21 могут быть нацелены на современные зенитные системы, такие как С-400 и С-500. Это считается угрозой для ВВС США. Например, С-500 может поражать цели на расстоянии 500 километров и имеет хорошие шансы уничтожить самолет, не использующий стелс-технологию», — говорится в публикации.

Издание отмечает, что B-21 Raider способен поражать российские корабли, вооруженные крылатыми ракетами «Калибр». «B-21 может запускать собственные крылатые ракеты для противодействия российским проектам в отношении Украины», — утверждается в публикации.

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В сентябре министр ВВС США Фрэнк Кендалл заявил, что на заводе компании Northrop Grumman в Палмдейле штата Калифорния строится пять стратегических малозаметных бомбардировщиков B-21 Raider.

В июне журнал The National Interest написал, что B-21 Raider будет неуязвим для перспективных российских зенитных ракетных систем С-500 «Прометей».

В мае издание The Drive сообщило, что Кендалл поддержал приобретение Пентагоном 145 единиц B-21 Raider.

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Иван Потапов
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