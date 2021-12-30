Переехавшая из России в США блогерша развеяла популярный миф об американцах

Блогерша Александра Белякова, переехавшая в 2020 году из России в США, развеяла популярный миф, связанный с американцами. В беседе с News.ru она рассказала, что жители США на самом деле относятся к деньгам не так, как об этом думают в России.

Белякова опровергла распространенное заблуждение о том, что американцы жадные и мелочные. По словам блогерши, для жителей США деньги — это благо, за которое они работают. «К деньгам [американцы] относятся бережливо, не смотрят на сиюминутную выгоду, а в приоритете [у них] — долгосрочные последствия от какой-либо покупки», — отметила она.

Блогерша заявила, что граждан США с детства учат финансовой грамотности и инвестированию. Благодаря этому, как уточнила Белякова, почти все американцы вкладывают деньги в ценные бумаги как внутри своей страны, так и на зарубежных рынках. «Поэтому их благосостояние зависит не только от состояния экономики США», — подчеркнула она.

Также Белякова обратила внимание, что в Соединенных Штатах, в отличие от России, «не ждут, когда кто-то о них позаботится, кроме семьи», и поэтому каждый самостоятельно решает для себя, вкладываться ли ему в медицинскую страховку и откладывать ли часть зарплаты на старость. Блогерша добавила, что именно из-за такого отношения к деньгам американцы «спустя какое-то время могут позволить себе больше, чем среднестатистический житель России».

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