Мужчина прогнал устроивших ему сюрприз родственников из-за одного факта

Пользователь Reddit под ником unsureuncle поделился историей о том, как поссорился со своей семьей из-за одного факта. Мужчина пожаловался, что родственники тайком подошли к его дому, чтобы поздравить с Рождеством, и начали сильно шуметь на улице, чем едва не разбудили его новорожденного ребенка.

Автор поста рассказал, что последние несколько дней он присматривает за сыном, пока его мать восстанавливается после аварии. «Я пока не привык быть отцом, и сейчас мне очень тяжело. Я не спал всю прошлую ночь, потому что я должен был все время кормить сына и менять ему подгузники. Ребенку явно не хватает матери, и поэтому он много капризничает», — поделился мужчина.

По словам рассказчика, незадолго до Рождества он предупредил свою мать и других родственников, что не будет отмечать с ними праздник, потому что он сильно устал и хочет провести больше времени с сыном. Однако этот факт не смутил его близких, и они устроили мужчине сюрприз: приехали к его дому и поздравили с Рождеством. Поступок семьи сильно разозлил автора поста. Мужчине не понравилось, что родные шумели и чуть не разбудили ребенка. В итоге он прогнал родственников.

«Моя мама и остальные родственники взбесились, когда я потребовал, чтобы они немедленно ушли. Теперь близкие обвиняют меня в том, что я испортил их Рождество, потому что все, что они хотели сделать, — это устроить сюрприз и увидеть моего сына», — заключил пользователь.

Пост мужчины набрал сотни комментариев. Большинство юзеров поддержали его решение прогнать семью. «Вы установили четкие границы, и они попытались их нарушить. Что, по их мнению, должно было случиться в таком случае?», «Родным было наплевать, поэтому они проигнорировали вашу просьбу. Этот сюрприз был не для вас и не для ребенка», — написали пользователи.

Ранее другой пользователь Reddit опубликовал историю о том, как попросил жену надеть на вечеринку контактные линзы вместо очков. В итоге женщина подумала, что партнер считает ее непривлекательной в очках, и обиделась на него.