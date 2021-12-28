Мужчина попросил жену изменить деталь в ее внешности и испортил их отношения

Пользователь Reddit с ником @AITA_glasses рассказал на портале, как попросил жену изменить одну деталь в ее внешности, после чего у пары испортились отношения. Мужчина захотел, чтобы супруга надела на вечеринку контактные линзы вместо очков. Женщина подумала, что партнер считает ее непривлекательной в очках, и обиделась на него. В комментариях многие юзеры встали на сторону жены и раскритиковали автора.

По словам рассказчика, они с супругой были приглашены на рождественскую вечеринку, проходившую на работе мужчины. Как отметил @AITA_glasses, это было достаточно изысканное мероприятие, и ожидалось, что гости будут наряжаться. «Когда моя жена спустилась вниз, готовая садиться в машину и отправиться в ресторан, где проходило вечеринка, на ней была подходящая одежда, однако также на ней были очки. Я осторожно уточнил, не была бы она против надеть контактные линзы, так как предстояло особое событие», — поделился автор. Мужчина уточнил, что его супруга обычно носит очки, но во время занятий спортом и для различных мероприятий выбирает линзы.

Жена рассказчика удивилась его просьбе и сначала отказывалась надеть линзы, но после уговоров партнера все-таки согласилась. Однако на вечеринке женщина заметила, что некоторые из присутствующих девушек были в очках. Она рассердилась на супруга и заявила, что он заставил ее снять этот аксессуар.

«Я просто хотел, чтобы она выглядела наилучшим образом на важном для моей работы событии. Я не понимаю, почему эта ситуация вылилась в нечто большее», — пожаловался @AITA_glasses. Автор поста добавил, что конфликт с женой произошел порядка двух недель назад, но партнерша по-прежнему холодна к нему. Она говорит, что муж повел себя некрасиво и считает ее непривлекательной.

Пользователь попросил юзеров сайта оценить его поступок в комментариях. Большинство из них осудили мужчину за его просьбу. По их мнению, очки были вполне подходящим аксессуаром для вечеринки. «Ты поступил отвратительно. Позволь своей жене носить очки. Она ведь не надела на мероприятие футболку и рваные джинсы», — написал один юзер. Другие комментаторы посчитали, что @AITA_glasses оскорбил жену. «Ты повел себя как сволочь. Ты буквально заявил, что она выглядит непривлекательно в очках», — обратился к автору другой пользователь.