Украинские туристы приехали на отдых в Египет и оказались «бездомными»

Украинские туристы, приехавшие на отдых в Египет, выяснили, что в их отеле закончились свободные места. Об этом сообщают «Факты».

Издание, ссылаясь на пост в Facebook журналиста украинского телеканала, отмечает, что путешественники купили путевки на курорт Марса-Алам у национального туроператора, однако по приезде в отель выяснили, что в гостинице нет свободных мест. Таким образом, около 25 украинцев с детьми не смогли никуда заселиться и оказались фактически «бездомными».

По словам одного из туристов, представитель туркомпании сначала предложил им переехать в соседнюю гостиницу на двое-трое суток, соврав про проблемы с электричеством в отеле. «А после он [туроператор] умыл руки и сказал, что это наша проблема с гостиницей», — пожаловался украинец.

В конечном итоге после 10 часов ожидания украинских туристов заселили в их номера. Представитель туркомпании и администрация объекта размещения принесли путешественникам извинения.

Ранее в декабре украинский турист решил провезти контрабандой шесть смартфонов iPhone последней модели, однако из-за странного внешнего вида вызвал подозрение у сотрудников безопасности. Он был задержан в аэропорту.