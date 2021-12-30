Российский вертолет «Альпинист» впервые совершил круговой полет

В России продолжаются испытания модернизированного легкого вертолета Ка-226Т, который получил рабочее название «Альпинист». В рамках испытаний машина впервые совершила круговой полет, сообщили «Ленте.ру» в холдинге «Вертолеты России».

Вертолет провел в воздухе 12 минут. Ка-226Т совершил круговой полет на базе летно-испытательного комплекса Национального центра вертолетостроения «Миль и Камов» холдинга «Вертолеты России». «Альпинист» летел на скорости около 100 километров в час на высоте до 300 метров.

Ранее главный конструктор двигателя ВК-650В «ОДК-Климов» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию госкорпорации «Ростех») Анастасия Соловьева сообщила, что Ка-226Т получит российский силовой агрегат. В 2023 году новый двигатель испытают на Ка-226Т. Сейчас вертолет использует французские газотурбинные двигатели Arrius 2G1.

В ноябре Ка-226Т совершил первый полет в режиме висения. Машину подняли в воздух на базе летно-испытательного комплекса Национального центра вертолетостроения «Миль и Камов».

Модернизированный вертолет приспособлен к полетам в высокогорье, поэтому Ка-226Т получил рабочее название «Альпинист» (Climber). Машина отличается от базовой модели новой конструкцией планера и фюзеляжа. Корпус Ка-226 изготовлен с применением облегченных материалов. Также «Альпинист» получил новую колонку несущего винта, лопасти и главный редуктор.