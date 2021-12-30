Популярная блогерша раскрыла секрет счастливого брака

Популярная 42-летняя фитнес-блогерша Виктория Демидова, потерявшая в 2017 году мужа, бизнесмена Антона Демидова, поделилась воспоминаниями об отношениях с ним. В интервью журналистке Рамине Эсхакзай для YouTube-канала «Ходят слухи» она раскрыла секрет счастливого брака.

«Мы [с мужем] были как две половинки. Хотя, знаете, психологи говорят, что когда человек говорит "две половинки", это значит, [что] это созависимые отношения. Потому что мы не половинки, каждый из нас самостоятельная личность», — поделилась Демидова.

Блогерша призналась, что у них с первым супругом было «все классно»: они любили смотреть одни и те же фильмы, им нравилось слушать одну и ту же музыку. «У нас были одни и те же планы. Мы друг друга мотивировали. (...) Это было какое-то единение душ», — уточнила она.

Демидова подчеркнула, что бизнесмен «делал все для того, чтобы она росла физически, морально и психологически». По словам знаменитости, супруг так окружил ее заботой, вниманием и пониманием, что в отношениях она «чувствовала себя истинной женщиной» и «никогда ничего не боялась».

Блогерша вышла замуж за бизнесмена Демидова в 2005 году. У них родился сын Никита. В 2017 году Демидов скончался из-за оторвавшегося тромба.

Через два года блогерша сыграла свадьбу с бодибилдером и моделью Сергеем Бойцовым, который моложе ее на 16 лет. Демидова родила от второго супруга сына Кристиана. В июле 2021 года она сообщила о расставании с Бойцовым.

Виктория Демидова прославилась в сети благодаря собственной методике снижения веса. В настоящее время на ее страницу в Instagram подписано 2,5 миллиона человек.