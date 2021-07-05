Популярная блогерша сообщила о разводе с молодым мужем

Популярная 42-летняя фитнес-блогерша Виктория Демидова развелась с мужем, бодибилдером и моделью Сергеем Бойцовым, который моложе ее на 16 лет. О разводе она сообщила в Instagram.

«Официально свободна», — объявила блогерша на своей странице в социальной сети. Бывший супруг Демидовой также опубликовал в Instagram пост, в котором написал о состоявшемся разводе. «Официально разведен и свободен! Взлетаю выше чем когда-либо, благодаря вашей поддержке и любви», — отметил Бойцов.

Бодибилдер также выразил обеспокоенность статистикой расторжения браков. Он отметил, что за 2019-2020 годы было зафиксировано 650 тысяч разводов и посетовал на кризис института брака. «Возможно ли это остановить или разводов будет все больше и больше?» — задался он вопросом.

Впервые Демидова сообщила о том, что они с Бойцовым решили расстаться, в мае 2021 года. Они поженились в 2019 году. У пары родился сын Кристиан. Для блогерши этот брак стал вторым От первого брака у блогера есть сын Никита.

Демидова прославилась благодаря собственной методике снижения веса. На данный момент на ее страницу в Instagram подписано более двух миллионов человек.

