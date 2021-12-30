Угрожавшее России такси пришло в упадок

Китайский агрегатор такси DiDi, обвиненный в угрозе безопасности России, пришел в упадок. Как сообщает Financial Times, компания потерпела убытки и потеряла выручку.

Это произошло после того, как регуляторы вынудили ее прекратить регистрацию новых пользователей и удалить десятки принадлежащих Didi Chuxing приложений из виртуальных магазинов. Квартальная выручка DiDi упала на 1,7 процента. В третьем квартале агрегатор заработал 42,7 миллиарда юаней (6,71 миллиарда долларов). При этом операционный убыток Didi вырос до 6,3 миллиарда долларов за первые девять месяцев 2021 года.

На фоне новостей об убытках акции компании на бирже в Нью-Йорке упали в моменте на 8,37 процента — до 4,93 доллара за штуку. Как отмечает Reuters, чистый убыток составил 25,91 юаня (4,07 доллара) на акцию.

DiDi разместила акции на Нью-Йоркской фондовой бирже 30 июня, несмотря на рекомендацию китайских регулирующих органов отложить IPO. Через несколько дней Администрация киберпространства Китая обвинила агрегатор в нарушении закона о сборе данных клиентов и удалила из виртуальных магазинов приложения компании. Репрессии Пекина обрушили акции DiDi, стоившие изначально 14 долларов, почти вдвое.

Ранее в декабре агрегатор объявил, что собирается уходить с Нью-Йоркской биржи. Китайские власти вынуждали компанию покинуть американский рынок, опасаясь утечки персональных данных пользователей.