Акции угрожавшего безопасности России такси взлетели

Акции агрегатора такси DiDi взлетели на 14 процентов после решения уйти с биржи США

Акции китайского агрегатора такси DiDi, обвиненного в угрозе безопасности России, взлетели на 14,27 процента, до 8,72 доллара за штуку, на премаркете Нью-Йоркской фондовой биржи после решения провести делистинг и разместить бумаги на бирже в Гонконге.

DiDi объявила об уходе с биржи США спустя пять месяцев после первичного публичного размещения акций (IPO). На прошлой неделе Bloomberg писал, что китайские власти вынуждают компанию покинуть американский рынок, опасаясь утечки персональных данных пользователей.

DiDi разместила акции на Нью-Йоркской фондовой бирже 30 июня, несмотря на рекомендацию китайских регулирующих органов отложить IPO. Через несколько дней Администрация киберпространства Китая обвинила агрегатор в нарушении закона о сборе данных клиентов и удалила из виртуальных магазинов приложения компании. Репрессии Пекина обрушили акции DiDi, стоившие изначально 14 долларов, почти вдвое.

В середине июля ассоциация «Национальный совет такси» написала письмо президенту России Владимиру Путину, в котором обвинила DiDi в сборе больших объемов персональной информации, в том числе данных геолокации и «уникальной опознавательной информацией о мобильном устройстве». В ассоциации предположили, что если данные достанутся иностранной разведке, то безопасности страны будет грозить опасность.