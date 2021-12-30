Глеб Павловский назвал Ельцина сторонником идеи сохранения СССР

Президент РСФСР Борис Ельцин был сторонником идеи сохранения Советского Союза примерно до последней недели ноября 1991 года. Об этом в интервью «Ленте.ру» в рамках спецпроекта к 30-й годовщине распада СССР рассказал политтехнолог Глеб Павловский.

Реализации возможности сохранить страну при этом не хотели многие представители номенклатуры, в том числе и «внутри кабинета Ельцина», отметил он.

«Ельцин свой пост президента РСФСР воспринимал исключительно как инструмент давления на Горбачева для ускорения реформ. Это сыгранная игра, мы можем к этому возвращаться, но всю осень 1991-го было несколько возможностей сохранить Советский Союз. Да, в разном составе, в разной конфигурации, но все эти возможности были проиграны одна за другой», — подчеркнул Павловский.

Ранее в разговоре с «Лентой.ру» политтехнолог Глеб Павловский рассказал, что президент СССР Михаила Горбачева в первую очередь беспокоился не о либерализации советского строя, а о включении Советского Союза в «единый европейский дом».