Российскому бизнесу упростят уплату налогов

Бизнес в России начнет платить налоги по-новому с 1 января 2023 года. В Госдуму внесен законопроект о введении обязательного единого налогового платежа для компаний и индивидуальных предпринимателей (ИП), который упростит процедуру уплаты сборов, пишет «Коммерсантъ».

В ноябре президент подписал «рамочный» закон, который предоставил бизнесу возможность пользоваться этим механизмом по желанию с 2022 года. Новый законопроект предлагает сделать этот способ уплаты налогов безальтернативным и регулирует его работу. Инициатива подготовлена комитетом Госдумы по бюджету и налогам совместно с Минфином и Федеральной налоговой службой (ФНС) при участии деловых объединений. Инструмент протестируют на бизнесе в течение полугода с 1 июля по 31 декабря 2022 года. Компании и ИП могут подать заявку на участие в эксперименте с апреля.

В настоящее время при уплате сборов предприниматели должны заполнять множество платежек с различными реквизитами. Депутаты предложили создать для каждой фирмы и ИП единый налоговый счет (ЕНС) в Казначействе. Тогда бизнесмены смогут просто вносить деньги на этот счет с указанием суммы и ИНН, и налоговая сама распределит средства по нужным направлениям. Компании и ИП освободят от обязанности уточнять вид платежа, срок его уплаты, принадлежность к бюджету и так далее. Прежде всего система будет списывать сумму в счет уплаты недоимки, затем по текущим обязательствам, после — пени и штрафы.

Подробную информацию о начислениях и уплате налогов представители бизнеса смогут получить онлайн. В законопроекте указано, что на едином счете будет формироваться единое сальдо расчетов, что исключит появление задолженности по одним налогам и переплаты по другим. Деньги на счету, которые не пошли в уплату сборов, можно будет получить обратно или заплатить налоги за другое лицо, подав заявление.

Еще одно нововведение — единые сроки уплаты налогов (20 и 25 числа месяца). Депутаты считают, что такая мера упростит платежный календарь для бизнеса, однако старший менеджер департамента налогов и права «Делойт» в СНГ Татьяна Глазнева не согласна с этим заявлением. «Сокращение сроков подготовки налоговой отчетности вряд ли порадует представителей бизнеса», — пояснила она. Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в декабре также отмечала, что ЕНС будет очень удобен для самозанятых.