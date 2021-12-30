В Москве задержали зарезавшую россиянина полураздетую эскортницу

В Москве следователи выясняют обстоятельства убийства 48-летнего россиянина. Об этом в четверг, 30 декабря, сообщает РЕН ТВ.

По данным канала, 29 декабря жители дома на улице Космонавтов заметили в подъезде полураздетую 26-летнюю девушку, которая вела себя странно. Прибывшие полицейские установили, что девушка является эскортницей, а ее клиент мертв. Она пояснила, что познакомилась с ним в интернете и договорилась о встрече. Вместе выпили, а потом поссорились, началась драка. В какой-то момент девушка воткнула мужчине в шею нож. Всего она нанесла ему шесть ранений в том числе в плечо и ухо.

Возбуждено уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ. Выяснилось, что подозреваемая и ее жертва ранее были судимы по наркотической статье.

28 декабря сообщалось, что в Казани задержан 23-летний житель Республики Марий Эл, подозреваемый в двойном убийстве на съемной квартире.

