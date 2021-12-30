Умер потенциальный поджигатель клиники в Осаке

Мужчина по имени Морио Танимото, подозреваемый в поджоге в одной из клиник японского города Осака, скончался в реанимации. Об этом сообщил телеканал NHK.

Сообщается, что при поступлении в реанимацию он был в критическом состоянии и находился без сознания. Врачам не удалось его спасти, так как мужчина получил сильное отравление угарным газом, оказавшись в эпицентре возгорания. После пожара, в котором погибли 26 человек, Танимото провел две недели в реанимации.

Пожар в Осаке начался около 10 утра по местному времени 17 декабря. Танимото совершил поджог с помощью керосина в клинике, располагавшейся на четвертом этаже офисного здания. В итоге загорелся весь этаж. К месту происшествия прибыли около 70 пожарных машин и машин скорой помощи.

Полиция сообщила, что Танимото мешал людям выбегать из горящего здания, не выпускал их, закрывая собой выход. Огонь перекрыл выход на лестницу и к лифту, это был единственный путь к спасению. Люди пытались спрятаться во внутренних помещениях, где отравились угарным газом.