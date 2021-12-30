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Россиян предупредили об уголовном наказании за запуск фейерверков

Адвокат Гавришев: пиротехнику нельзя взрывать внутри помещений

Фото: Ирина Мотина / XinHua / Globallookpress.com

Неосторожное обращение с пиротехникой может повлечь за собой уголовное наказание, заявили опрошенные РИА Новости юристы. Это произойдет, если будут зафиксированы вред здоровью или порча имущества.

Как отметил адвокат Алексей Гавришев, прямого запрета на использование пиротехники во дворах многоквартирных домов нет, но нужно соблюдать требования пожарной безопасности. Пиротехнику (кроме бенгальских огней и хлопушек) нельзя взрывать внутри помещений. Также нельзя запускать фейерверки во время проведения массовых мероприятий, на территории кладбищ, памятников истории и культуры, национальных парков и заповедников. В этот же список, естественно, входят объекты с высокой пожарной опасностью.

За запуск пиротехники в неположенных местах физлиц могут оштрафовать на 2000-3000 рублей, должностных лиц — на 15 тысяч, индивидуальных предпринимателей — на 30 тысяч рублей, юрлиц — на 200 тысяч рублей, предупредил российский эксперт.

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По словам члена Ассоциации юристов России Марии Спиридоновой, если при использовании пиротехники повреждено чужое имущество, гражданину может грозить тюремный срок (до одного года). Если речь идет о причинении тяжкого вреда здоровью или смерти, посадить в тюрьму могут уже на срок до семи лет.

Ранее мастер-пиротехник Игорь Алексеев заявил, что фейерверки не стоит покупать в подземных переходах, лучше пойти в специализированный лицензионный магазин. Упаковку важно надежно закрепить на земле, ведь самая опасная ситуация возникает, когда фейерверк опрокидывается.

Нина Ташевская
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