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Футболист «Динамо» рассказал о смертельных угрозах от фанатов «Спартака»

Нападающий «Динамо» Вячеслав Грулев: фанаты «Спартака» желали мне смерти после дерби

Фото: Instagram

Российский нападающий «Динамо» Вячеслав Грулев рассказал о поведении фанатов «Спартака» после московского дерби в рамках 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает Sport24.

В ходе матча произошла потасовка между футболистами. 22-летний форвард признался, что из-за конфликта на поле он столкнулся со смертельными угрозами со стороны фанатов красно-белых. Футболист рассказал, что многие болельщики «Спартака» желали смерти ему и его родным и советовали оглядываться по сторонам. Подобные сообщения приходили в директ Instagram.

Однкао Грулев отметил, что спокойно относится к подобным явлениям. «Иногда даже любопытно, что нового могут придумать», — добавил он.

В нынешнем розыгрыше РПЛ Грулев отметился шестью голами в 16 матчах. Он выступает за бело-голубых с 2016 года. Грулев — воспитанник футбольной академии имени Коноплева.

Николай Костюков
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