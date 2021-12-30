Подросток обнаружил хомяка в ведре с попкорном во время просмотра фильма

В Алабаме, США, подросток пошел с друзьями в кино на фильм о Человеке-пауке и обнаружил хомяка в ведре с попкорном во время киносеанса. Об этом сообщает Newsweek.

Ребята рассказали, что во время просмотра фильма они заметили, как по полу пробежал похожий на крысу зверек. Подростки подняли ноги, чтобы дать дорогу грызуну, а потом один из них опустил руку в ведро с попкорном и неожиданно обнаружил там хомяка.

Юноша отнес грызуна одному из сотрудников кинотеатра, но в этот момент грызун укусил его, и он случайно выпустил его из рук. Беглеца поймали, а подростку вернули деньги за билет и попкорн.

После случившегося одна из местных жительниц отметила, что 23 декабря четверо подростков пришли в кино с хомяком, но он сбежал во время сеанса, и они не смогли его найти. Школьники оставили свои контактные данные сотрудникам, чтобы с ними связались в случае, если животное найдется.

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