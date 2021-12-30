Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Отельеры назвали самые неприятные привычки постояльцев

Владельцы отелей назвали худшими гостями тех, кто устраивает вечеринки в номерах

Фото: Valli_Photography / Pixabay

Владельцы отелей перечислили худшие привычки постояльцев — среди них воровство и желание устроить вечеринку в номере. Об этом сообщает издание Express.

Одним из самых неприятных типов путешественников отельеры назвали тех, кто устраивает вечеринки в номерах. «Эти люди организуют вечеринки и приносят огромные холодильники, набитые большим количеством пива и других видов напитков», — заявили собеседники издания и пожаловались, что тусовщики оставляют после себя комнаты, «украшенные остатками коктейлей».

Кроме того, владельцы гостиниц не любят, когда отдыхающие воруют вещи из номеров. «Некоторые гости пойдут на все, чтобы украсть. Они могут даже попросить дополнительную туалетную бумагу, чтобы положить излишки в свой чемодан», — высказались они. Среди наиболее воруемых вещей — батарейки от пультов, вешалки для одежды и средства гигиены.

Материалы по теме:
Вписаться в бюджет Шесть простых советов, которые помогут сэкономить на летних каникулах
Вписаться в бюджетШесть простых советов, которые помогут сэкономить на летних каникулах
12 апреля
Экономим на шпалах 10 лайфхаков, уловок и хитростей для путешествия на поезде
Экономим на шпалах10 лайфхаков, уловок и хитростей для путешествия на поезде
15 июня

Также многие отельеры отметили, что их раздражают туристы, которые пытаются тайно провести в номер как можно больше людей. «Да, они знают, что в комнате есть односпальная кровать размера king-size и небольшой стул в углу. Но это не помешает им зарезервировать номер для одного или двух человек, а затем украдкой проникнуть внутрь с еще несколькими людьми», — пожаловалась они.

Ранее в декабре эксперты туристической отрасли назвали самые востребованные гостиничные услуги среди российских туристов. Наибольшей популярностью пользуются номера с кондиционерами — их выбирали 13 процентов путешественников.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валентина Процкова
Обсудить
Последние новости
Подсчитана стоимость новогоднего подарка от Лукашенко для Путина
Переехавшая из России в США блогерша развеяла популярный миф об американцах
Российским компаниям разрешат платить налоги по-новому
Дождь из белых окуней прошел в американском городе
Звезду поп-MMA депортировали из России
Украинcкий священник попросил прихожан не умирать зимой
Кадыров раздал бойцам автомобили Mercedes и миллионы рублей
Российского автогиганта вернули из зарубежного офшора в страну
Убийство беременной россиянки раскрыли спустя 12 лет
Российские шлагбаумы оказались источником киберугрозы
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter