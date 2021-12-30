Отельеры назвали самые неприятные привычки постояльцев

Владельцы отелей перечислили худшие привычки постояльцев — среди них воровство и желание устроить вечеринку в номере. Об этом сообщает издание Express.

Одним из самых неприятных типов путешественников отельеры назвали тех, кто устраивает вечеринки в номерах. «Эти люди организуют вечеринки и приносят огромные холодильники, набитые большим количеством пива и других видов напитков», — заявили собеседники издания и пожаловались, что тусовщики оставляют после себя комнаты, «украшенные остатками коктейлей».

Кроме того, владельцы гостиниц не любят, когда отдыхающие воруют вещи из номеров. «Некоторые гости пойдут на все, чтобы украсть. Они могут даже попросить дополнительную туалетную бумагу, чтобы положить излишки в свой чемодан», — высказались они. Среди наиболее воруемых вещей — батарейки от пультов, вешалки для одежды и средства гигиены.

Также многие отельеры отметили, что их раздражают туристы, которые пытаются тайно провести в номер как можно больше людей. «Да, они знают, что в комнате есть односпальная кровать размера king-size и небольшой стул в углу. Но это не помешает им зарезервировать номер для одного или двух человек, а затем украдкой проникнуть внутрь с еще несколькими людьми», — пожаловалась они.

Ранее в декабре эксперты туристической отрасли назвали самые востребованные гостиничные услуги среди российских туристов. Наибольшей популярностью пользуются номера с кондиционерами — их выбирали 13 процентов путешественников.