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Российским компаниям разрешат платить налоги по-новому

В России разрешат компаниям перечислять единый налоговый платеж

Фото: Николай Гынгазов / Globallookpress.com

Российским компаниям и индивидуальным предпринимателям разрешат использовать особый порядок уплаты налогов, взносов, сборов, пеней, штрафов и процентов — с 1 июля по 31 декабря они смогут перечислять в бюджет страны единый налоговый платеж. Соответствующие нововведения предполагает федеральный закон от 29 ноября 2021 года, вступающий в силу с 1 января 2022-го.

О планах Федеральной налоговой службы (ФНС) предложить бизнесу платить налоги по-новому стало известно в августе. Тогда пояснялось, что служба хочет модернизировать институт единого налогового платежа, который работает для граждан, распространив его и на юридических лиц.

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В ФНС тогда объясняли, что на предпринимателей ложится довольно значительная административная нагрузка. Лишь возможных к заполнению кодов бюджетной классификации (КБК) существует около полутора тысяч. «Все это неизбежно рождает ошибки. В год в налоговые органы поступает более 30 миллионов ошибочных платежей, что влечет за собой начисление пеней на технический долг и его взыскание», — говорили в ведомстве. В Минфине предлагали разрешить бизнесу осуществлять единый налоговый платеж еще в конце 2020 года, также рассчитывая упростить компаниям выплаты.

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Платон Щукин
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