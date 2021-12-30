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Ким Кардашьян разругалась с соседкой из-за личной дороги

Соседка телезвезды Ким Кардашьян решила через суд запретить ей строить подъезд к дому

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Телезвезда Ким Кардашьян разругалась с соседкой из-за желания построить личную подъездную дорогу к дому. Американка Сара Кей (Sarah Key) решила через суд запретить знаменитости прокладывать отдельную трассу, пишет TMZ.

Жительнице калифорнийского города Хидден-Хиллс не понравилось, что будущая дорога захватит часть принадлежащей ей земли. Несмотря на то что Кардашьян еще не начала работы на участке, соседка подала в суд, чтобы не допустить строительства.

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Жалоба направлена не на саму телезвезду, а на Ассоциацию сообщества Хидден-Хиллс, в которую входит Кардашьян. Таким способом женщина рассчитывает пресечь возведение любых объектов в этом районе. В начале 2021 года Кей выступила против строительства семьей Кардашьян подземного центра с парковкой и SPA-зоной.

В марте Ким Кардашьян решила перед Пасхой расширить свои владения в калифорнийском городе Калабасас, построив на заднем дворе участка несколько невысоких строений для детей. Комплекс строений должен был стать уменьшенной версией общины Хидден-Хилс.

Нина Ташевская
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