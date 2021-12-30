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В России начнут торговать лекарствами через интернет

С 1 января в пилотных регионах начнется онлайн-продажа рецептурных лекарств

Фото: Shutterstock

С 1 января начнется эксперимент по онлайн-продаже рецептурных лекарств в России, об этом сообщается на сайте Минпромторга.

Продажи через интернет запустят не на всей территории страны, а только в пилотных регионах — Москве, Московской и Белгородской областях. «Вся инфраструктура для этого на сегодняшний день сформирована. В первую очередь я имею в виду сквозную прослеживаемость движения фармпрепаратов, которая прошла апробацию с электронными рецептами в формате QR-кодов», — отметил глава Минпромторга Денис Мантуров.

В рамках эксперимента можно будет купить любые рецептурные лекарства, кроме наркотических и психотропных, а также спиртосодержащих препаратов с долей этилового спирта свыше 25 процентов. До того, как власти приступили к реализации проекта, рецептурные препараты онлайн можно было купить только при режиме чрезвычайной ситуации.

Юрист Евгения Рыжкова ранее рассказала россиянам о возможности вернуть деньги за лекарства. Деньги можно получить за препараты, назначенные врачом.

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Платон Щукин
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