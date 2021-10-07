Названа дата начала онлайн-торговли рецептурными лекарствами в России

Глава Минпромторга Денис Мантуров назвал дату начала эксперимента по онлайн-продаже рецептурных лекарств в России. Торговля препаратами в таком формате начнется с 1 января 2022 года, пишут РИА Новости.

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«В ближайшее время, если быть точным, с 1 января будущего года, должен начаться эксперимент по онлайн-торговле рецептурными препаратами. Могу сказать, что наша страна здесь — в передовиках», — заявил Мантуров. Реализация проекта начнется всего через полгода после его появления инициативы: правительство Москвы и Сбербанк выступили с совместным предложением провести такой эксперимент 19 июля.

Продажи начнутся не на всей территории страны, а в только в пилотных регионах — Москве, Московской и Белгородской области. «Вся инфраструктура для этого на сегодняшний день сформирована. В первую очередь я имею в виду сквозную прослеживаемость движения фармпрепаратов, которая прошла апробацию с электронными рецептами в формате QR-кодов», — рассказал министр.

Согласно документу, представленному в июле Правительством Москвы, в рамках эксперимента можно будет приобрести любые рецептурные лекарства, кроме наркотических и психотропных, а также спиртосодержащих препаратов с долей этилового спирта свыше 25%. До того, как власти приступили к реализации проекта, рецептурные препараты онлайн можно было купить только при режиме чрезвычайной ситуации. Президент России Владимир Путин подписал соответствующий закон в апреле 2020 года.