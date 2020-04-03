Путин разрешил продавать рецептурные лекарства онлайн при ЧС

Президент Владимир Путин подписал закон, согласно которому в России при режиме чрезвычайной ситуации (ЧС) и эпидемиях разрешается продавать лекарства, в том числе рецептурные, онлайн. Документ опубликован на портале правовой информации в пятницу, 3 апреля.
В документе говорится о праве аптек продавать препараты дистанционным способом «в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих». Исключения составляют наркотические и психотропные лекарственные препараты, а также спиртосодержащие препараты с долей этилового спирта более 25 процентов.
Согласно федеральному закону, правительству разрешается вводить онлайн-торговлю рецептурными препаратами до 31 декабря 2020 года. «Розничную торговлю дистанционным способом могут осуществлять аптечные организации, имеющие лицензию на фармацевтическую деятельность и соответствующее разрешение федерального органа», — говорится в документе.
Почти во всех российских регионах действует режим самоизоляции из-за распространения коронавируса. Согласно принятым мерам, россияне не должны покидать жилье без уважительных причин. К ним относятся обращение за экстренной медпомощью, выгул собак, поход в магазин или аптеку.
По состоянию на 3 апреля число случаев заражения коронавирусом в России достигло 4149 в 78 регионах. За последние сутки подтвержден 601 новый случай в 32 регионах.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения