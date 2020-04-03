Путин разрешил продавать рецептурные лекарства онлайн при ЧС

Президент Владимир Путин подписал закон, согласно которому в России при режиме чрезвычайной ситуации (ЧС) и эпидемиях разрешается продавать лекарства, в том числе рецептурные, онлайн. Документ опубликован на портале правовой информации в пятницу, 3 апреля.

В документе говорится о праве аптек продавать препараты дистанционным способом «в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих». Исключения составляют наркотические и психотропные лекарственные препараты, а также спиртосодержащие препараты с долей этилового спирта более 25 процентов.

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Согласно федеральному закону, правительству разрешается вводить онлайн-торговлю рецептурными препаратами до 31 декабря 2020 года. «Розничную торговлю дистанционным способом могут осуществлять аптечные организации, имеющие лицензию на фармацевтическую деятельность и соответствующее разрешение федерального органа», — говорится в документе.

Почти во всех российских регионах действует режим самоизоляции из-за распространения коронавируса. Согласно принятым мерам, россияне не должны покидать жилье без уважительных причин. К ним относятся обращение за экстренной медпомощью, выгул собак, поход в магазин или аптеку.

По состоянию на 3 апреля число случаев заражения коронавирусом в России достигло 4149 в 78 регионах. За последние сутки подтвержден 601 новый случай в 32 регионах.

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