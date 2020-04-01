Президент России Владимир Путин дал правительству право вводить режим ЧС и повышенной готовности на всей территории страны либо на ее части. Глава государства подписал соответствующий закон, сообщает РИА Новости.
В пояснительной записке говорится, что закон подготовлен для урегулирования отношений, возникающих в связи с необходимостью экстренного реагирования на вызовы, связанные с распространением коронавируса.
Отмечается, что правительство получило право в случае угрозы возникновения или при возникновении отдельных чрезвычайных ситуаций осуществлять полномочия координационного органа единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль не обсуждает возможность введения режима чрезвычайной ситуации в России из-за коронавируса.
31 марта Госдума сразу в трех чтениях приняла законопроект о наделении правительства полномочиями вводить режим ЧС по всей России, в тот же день его одобрил Совет Федерации.
В более чем 50 регионах России действует режим самоизоляции, согласно которому, россияне не должны покидать жилье без уважительных причин. К ним относятся обращение за экстренной медпомощью, выгул собак на расстоянии 100 метров от дома, вынос мусора и походы в ближайшие магазины или аптеки.
По последним данным, в России зафиксировано 2777 случаев заражения коронавирусом. 24 человека умерли, 190 полностью вылечились. Во всем мире число зараженных достигло 861 тысячи, умерших — 42 тысяч. Более 178 тысяч человек выздоровели.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения