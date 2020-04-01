Президент России Владимир Путин дал правительству право вводить режим ЧС и повышенной готовности на всей территории страны либо на ее части. Глава государства подписал соответствующий закон, сообщает РИА Новости.

В пояснительной записке говорится, что закон подготовлен для урегулирования отношений, возникающих в связи с необходимостью экстренного реагирования на вызовы, связанные с распространением коронавируса.

Отмечается, что правительство получило право в случае угрозы возникновения или при возникновении отдельных чрезвычайных ситуаций осуществлять полномочия координационного органа единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль не обсуждает возможность введения режима чрезвычайной ситуации в России из-за коронавируса.

31 марта Госдума сразу в трех чтениях приняла законопроект о наделении правительства полномочиями вводить режим ЧС по всей России, в тот же день его одобрил Совет Федерации.

В более чем 50 регионах России действует режим самоизоляции, согласно которому, россияне не должны покидать жилье без уважительных причин. К ним относятся обращение за экстренной медпомощью, выгул собак на расстоянии 100 метров от дома, вынос мусора и походы в ближайшие магазины или аптеки.

По последним данным, в России зафиксировано 2777 случаев заражения коронавирусом. 24 человека умерли, 190 полностью вылечились. Во всем мире число зараженных достигло 861 тысячи, умерших — 42 тысяч. Более 178 тысяч человек выздоровели.

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