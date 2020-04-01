Путин обнародовал статистику по коронавирусу в России

Президент России Владимир Путин обнародовал статистику по коронавирусу в стране. Об этом он заявил по итогам совещания с правительством, передает РИА Новости.

По словам Путина, на карантине находятся 3 317 175 человек, на самоизоляции — 292 740 человек, а в обсервации всего 1777.

Кроме того, с 11 марта в Россию из-за границы приехали свыше 825 тысяч человек, ожидается еще более 20 тысяч.

Ранее 1 апреля в ходе совещания с правительством Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в России и в мире усложняется. По последним данным, в России зафиксировано 2777 случаев заражения коронавирусом. 24 человека умерли, 190 полностью вылечились. Во всем мире число зараженных достигло 861 тысячи, умерших — 42 тысяч. Более 178 тысяч человек выздоровели.

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