Объяснен рост числа случаев заражения коронавирусом в России

В России стали выявлять больше инфицированных коронавирусом из-за увеличения количества тестирований. Так рост числа заражений объяснила вице-премьер Татьяна Голикова, передает ТАСС.
По ее словам, страна находится в тройке лидеров по числу проводимых исследований. В настоящее время их число превысило 460 тысяч.
Голикова добавила, что разработанная в научном центре «Вектор» тест-система на определение антител к коронавирусу будет зарегистрирована 10-15 апреля. С его помощью можно будет изучить иммунитет населения и оценить эффективность разрабатываемых вакцин.
С 26 марта в Москве и Санкт-Петербурге можно сдать платный анализ на коронавирус в лабораториях «Гемотест» и «Хеликс».
По данным на 1 апреля, в целом по России насчитывается 2777 зараженных. 24 человека скончались, 190 поправились.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения