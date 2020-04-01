Объяснен рост числа случаев заражения коронавирусом в России

В России стали выявлять больше инфицированных коронавирусом из-за увеличения количества тестирований. Так рост числа заражений объяснила вице-премьер Татьяна Голикова, передает ТАСС.

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По ее словам, страна находится в тройке лидеров по числу проводимых исследований. В настоящее время их число превысило 460 тысяч.

Голикова добавила, что разработанная в научном центре «Вектор» тест-система на определение антител к коронавирусу будет зарегистрирована 10-15 апреля. С его помощью можно будет изучить иммунитет населения и оценить эффективность разрабатываемых вакцин.

С 26 марта в Москве и Санкт-Петербурге можно сдать платный анализ на коронавирус в лабораториях «Гемотест» и «Хеликс».

По данным на 1 апреля, в целом по России насчитывается 2777 зараженных. 24 человека скончались, 190 поправились.

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