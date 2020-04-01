Роспотребнадзор призвал продлить выходные дни в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала продлить выходные дни в России, объявленные в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает 1 апреля «Интерфакс».

«Период инкубации для вируса — 14 дней. И период разрыва связи передачи тоже должен быть кратным 14 дням, но этого недостаточно, этих дней в разных ситуациях должно было бы быть больше», — отметила Попова.

По ее словам, очень важно не останавливаться в проведении всех принятых ранее мер, поскольку эффект от них есть, но он «сиюминутный». Глава ведомства подчеркнула, что в противном случае есть риск активного распространения инфекции на территории всей страны.

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Она также призвала продолжать разрыв общения между людьми, отметив, что после завершения нерабочей недели режим самоизоляции продолжит действовать, передает РИА Новости.

Ранее 1 апреля было опубликовано постановление главы Роспотребнадзора Анны Поповой, в котором указано, что все жители России должны соблюдать дистанцию и не подходить друг к другу ближе чем на один метр из-за коронавируса. Ограничение не распространяется на поездки в такси.

С 30 марта по 5 апреля в России по указу президента объявлена нерабочая неделя. На это время должны быть закрыты для посетителей организации общественного питания и другие заведения, кроме аптек, продовольственных магазинов, салонов связи и зоомагазинов.

По данным на 1 апреля, в России зафиксировано 2777 случаев заражения коронавирусом. 24 человека умерли, 190 полностью вылечились. Во всем мире число зараженных достигло 861 тысячи, умерших — 42 тысяч. Более 178 тысяч человек выздоровели.

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