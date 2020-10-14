Онищенко оценил идею бесплатной выдачи рецептурных лекарств

Бесплатная выдача рецептурных лекарств россиянам положительно скажется на их здоровье. Так идею обеспечения населения данными препаратами оценил бывший главный санитарный врач, депутат Госдумы Геннадий Онищенко, передает газета «Взгляд».

По словам Онищенко, отпуск лекарств по рецепту — «цивилизованное здравоохранение, а не колхозный рынок». Он заявил, что на сегодняшний день россиянам могут продавать даже наркотики, потому что это выгодно, и речь идет о сокращении числа медикаментов, не требующих обязательного назначения от врача.

Депутат объяснил, что выдача препаратов по рецептам сократит самолечение и россияне начнут чаще обращаться к специалистам, переставая принимать советы от других людей. При этом он уточнил, что пока инициатива на стадии разработки и надо выяснить, в каких объемах реально осуществить государственное вмешательство.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предложил выдавать гражданам лекарства по рецепту бесплатно, за счет государственного бюджета. Член комитета Госдумы по охране здоровья Александр Петров оценил реализацию программы в 670-680 миллиардов рублей в год и предположил, что ее можно будет реализовать к 2023 году.