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Юрист рассказала россиянам о возможности вернуть деньги за лекарства

Юрист Рыжкова: можно вернуть деньги за лекарства, назначенные вам или членам вашей семьи
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Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Юрист Евгения Рыжкова рассказала россиянам о возможности вернуть деньги за лекарства. Она напомнила в беседе с агентством «Прайм», кому положен социальный налоговый вычет.

Так, деньги можно получить за лекарства, назначенные врачом вам или членам вашей семьи. При этом на сумму фактических расходов можно уменьшить сумму уплаченного налога, но в пределах 120 тысяч рублей за календарный год.

По словам юриста, есть два способа получения вычета. В первом случае нужно до конца года, в котором были приобретены лекарства, предоставить в налоговую заявление о подтверждении права на социальный вычет. Следует приложить все чеки, рецепт и справку о составе семьи в случае, если вы оплачивали лекарства родных. Через 30 дней вы получите уведомление, которое следует передать работодателю.

Второй способ: подать в налоговую заявление о возврате излишне уплаченного НДФЛ, декларацию и те же подтверждающие документы. Сделать это необходимо в течение трех лет после окончания года, в котором были куплены лекарства.

Ранее врач-онколог Антон Иванов рассказал, что онкологические заболевания могут развиться при приеме содержащих эстроген препаратов. К ним относятся противозачаточные средства, которые назначают женщинам при нарушении менструации и для сглаживания расстройств во время менопаузы.

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