В МИД России оценили возможность возвращения смертной казни

Уполномоченный МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Григорий Лукьянцев оценил возможность возвращения смертной казни в стране. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам дипломата, Россия придерживается четкой позиции по мораторию на смертную казнь и не видит поводов ее пересматривать. «У нас есть обязательства, которые мы приняли при вступлении в Совет Европы, был введен мораторий на применение смертной казни», — сказал Лукьянцев.

Он подчеркнул, что мораторий соблюдается, по этому поводу высказывался и Конституционный суд России и президент Владимир Путин. На уточняющий вопрос, есть ли поводы к пересмотру решения о моратории на смертную казнь в России, Лукьянцев ответил, что «пока не усматривает» их.

Ранее глава Конституционного суда России Валерий Зорькин допустил возвращение смертной казни в своей книге «Конституционное правосудие: процедура и смысл». Он пишет, что мораторий на такую меру наказания в России на данном историческом этапе ее развития не исключает возможности возврата казни в будущем.

Комментируя это заявление, в президентском Совете по правам человека подчеркнули, что в ближайшее время возвращение смертной казни в России невозможно. Это может произойти только из-за приостановки моратория на ее применение.

Юрист Василий Воробьев в разговоре с «Лентой.ру» пояснил, что за возвращение к смертной казни Россию могут исключить из международных организаций и разорвать деловые отношения. «Скажем так, не председателю Конституционного суда решать этот вопрос. Это все разрешается на уровне Государственной Думы», — напомнил эксперт.