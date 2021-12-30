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В России повысят МРОТ

Минимальный размер оплаты труда вырастет до 13 890 рублей с 1 января 2022 года

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

С 1 января 2022 года в России вырастет минимальный размер оплаты труда (МРОТ). После вступления в силу соответствующего закона он составит 13 890 рублей. МРОТ повысят на 1098 рублей — сейчас он составляет 12 792 рубля (плюс 8,6 процента).

В ноябре на совещании по социальным вопросам президент России Владимир Путин заявил, что заложенная в проект бюджета 2022 года индексация прожиточного минимума на 2,5 процента недостаточна, так как инфляция в стране ускорилась.

Он предложил увеличить показатель опережающими темпами по сравнению с инфляцией — на 8,6 процента, в номинальном выражении на тысячу рублей до 12 654 рублей в месяц. Так как по Конституции минимальный размер оплаты труда не может быть меньше прожиточного минимума, глава государства заявил о необходимости проиндексировать МРОТ.

Путин объяснил свое предложение увеличить прожиточный минимум и МРОТ инфляцией, темпы которой оказались выше изначальных ожиданий. Президент также напомнил, что к размеру прожиточного минимума привязаны социальные пособия, в том числе выплаты семьям с детьми и доплаты пенсионерам.

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Платон Щукин
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