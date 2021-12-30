Маск рассказал о месте для миллиарда спутников Земли

Глава американской компании SpaceX Илон Маск в беседе с Financial Times прокомментировал критику спутников Starlink со стороны генерального директора Европейского космического агентства (ЕКА) Йозефа Ашбахера, сообщает ТАСС.

Согласно главе ЕКА, которое не располагает многоразовыми ракетами, не имеет собственной глобальной спутниковой системы высокоскоростного широкополосного доступа в интернет и находится в кризисе из-за выхода Великобритании из ЕС, Маск устанавливает свои правила в космосе.

«Космос невероятно огромен, а спутники крошечны. Это не тот случай, когда можно говорить, что мы каким-то образом создаем кому-то препятствия. Мы никому не мешаем и не собираемся этого делать», — рассказал американский инженер, отметив, что «места хватит для десятков миллиардов спутников» Земли.

В начале декабря Китай представил в ООН документ, в котором рассказал об угрозе глобальной спутниковой системы высокоскоростного широкополосного доступа в интернет Starlink. В заявлении утверждается, что 1 июля и 21 октября китайская орбитальная станция Tiangong якобы уклонялась от возможного столкновения с космическими аппаратами компании SpaceX американского бизнесмена Илона Маска.