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Китай пожаловался на SpaceX в ООН

Reuters: Китай заявил об угрозе Starlink

Фото: Starlink

В начале декабря Китай представил в ООН документ, в котором рассказал об угрозе глобальной спутниковой системы высокоскоростного широкополосного доступа в интернет Starlink, сообщает Reuters.

В заявлении утверждается, что 1 июля и 21 октября китайская орбитальная станция Tiangong якобы уклонялась от возможного столкновения с космическими аппаратами компании SpaceX американского бизнесмена Илона Маска.

Агентство отмечает, что сведения, представленные в жалобе китайской стороны, не проверялись независимыми экспертами.

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В апреле с космодрома Вэньчан с помощью тяжелой ракеты Long March 5 был запущен базовый модуль Tianhe китайской космической станции Tiangong, который посетили две экспедиции тайконавтов.

В мае 2020 года издание Popular Mechanics напомнило, что космические аппараты системы Starlink американской компании SpaceX поддерживают проект Blackjack Управления перспективных исследовательских проектов Минобороны США.

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Иван Потапов
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