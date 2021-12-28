Китай пожаловался на SpaceX в ООН

В начале декабря Китай представил в ООН документ, в котором рассказал об угрозе глобальной спутниковой системы высокоскоростного широкополосного доступа в интернет Starlink, сообщает Reuters.

В заявлении утверждается, что 1 июля и 21 октября китайская орбитальная станция Tiangong якобы уклонялась от возможного столкновения с космическими аппаратами компании SpaceX американского бизнесмена Илона Маска.

Агентство отмечает, что сведения, представленные в жалобе китайской стороны, не проверялись независимыми экспертами.

В апреле с космодрома Вэньчан с помощью тяжелой ракеты Long March 5 был запущен базовый модуль Tianhe китайской космической станции Tiangong, который посетили две экспедиции тайконавтов.

В мае 2020 года издание Popular Mechanics напомнило, что космические аппараты системы Starlink американской компании SpaceX поддерживают проект Blackjack Управления перспективных исследовательских проектов Минобороны США.