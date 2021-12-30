Названы самые недорогие направления для новогодних путешествий по России

Генеральный директор российского сервиса онлайн-бронирования жилья для отдыха «Суточно.ру» Юрий Кузнецов в беседе с агентством «Прайм» назвал самые недорогие направления для путешествия по России в новогодние праздники.

По его словам, билеты в Калугу, Тверь, Тулу, Владимир, Суздаль, Вологду могут стоить до тысячи рублей, а проживание обойдется в 1,5-2 тысячи рублей за квартиру в сутки.

Также эксперт отметил, что недорого может обойтись поездка в Санкт-Петербург, несмотря на высокий праздничный спрос. Он отметил, что стоимость ночлега в городе может составить 3-3,5 тысячи рублей за сутки. Также из Петербурга можно бюджетно съездить в Сортавалу, Выборг, Великий Новгород и другие города.

Кузнецов добавил, что курорты также предлагают недорогие и интересные варианты. Он отметил, что по низкой цене можно отправиться в Крым, Анапу и Ейск. Кроме того, можно посетить курорты Кавминвод, а недорогой горнолыжный отдых — на Алтае и в Башкирии.

Ранее в декабре глава Ростуризма Зарина Догузова анонсировала новый этап туристического кешбэка по России, который продлится с 18 января по 12 апреля 2022 года. Отмечается, что сумма кешбэка составит 20 процентов от стоимости тура, однако не будет превышать 20 тысяч рублей.

