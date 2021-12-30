Путин не поздравил с Новым годом президентов Украины и Грузии

Президент России Владимир Путин не поздравил с Новым годом президента Украины Владимира Зеленского и главу Грузии Саломе Зурабишвили. Внимание на отсутствие их имен в поздравлении, опубликованном на сайте Кремля, обратило РИА Новости.

Всего российский президент поздравил лидеров 42 стран. Среди них — президент США Джо Байден, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Франции Эммануэль Макрон, президент Турции Рэджеп Эрдоган, председатель КНР Си Цзиньпин, канцлер Германии Олаф Шольц, президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, а также президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и первый президент Республики Нурсултан Назарбаев.

В 2020 году среди лидеров стран, которых поздравил Путин, также не было имен Зеленского и Зурабишвили.

В 2019 году Путин впервые за 6 лет поздравил президента Украины с Новым годом, главы государств обменялись поздравлениями в ходе телефонного разговора.