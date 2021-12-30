Определены районы Москвы с быстро дорожающими квартирами

За 2021 год жилье в новостройках московского района Соколиная Гора прибавило в цене на 72 процента, сообщает РБК со ссылкой на данные Est-a-Тet. Эксперты агентства определили локации в столице с быстро дорожающими квартирами в строящихся домах.

По их данным, рейтинг возглавил район Соколиная Гора, где квадратный метр за год подорожал на 72 процента. На втором месте — Орехово-Борисово Южное (плюс 60 процентов за год). Замыкает тройку Бабушкинский район (плюс 56 процентов). Также заметно прибавило в цене жилье в Митино, Ростокино, Свиблово, Марьиной Роще, Хорошево-Мневниках, Савеловском районе и в Нагатино-Садовниках.

В целом по итогам года «квадрат» в московских новостройках подорожал на 32 процента, до 325 тысяч рублей (учитываются проекты комфорт- и бизнес-класса).

Ранее стало известно, что средняя площадь квартир, выставленных на продажу в московских новостройках, за 2021 год уменьшилась на десять квадратных метров, до 58 «квадратов». В новостройках комфорт-класса средняя площадь лота в предложении сократилась за год на девять квадратных метров (до 47 «квадратов»).