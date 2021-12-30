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Индекс экономических надежд россиян подошел к антирекорду

Gallup IA: процветания России в 2022 году ожидают 11% опрошенных, 53% ждут новых проблем

Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Россиян, ожидающих в следующем году новых экономических проблем, почти в пять раз больше, чем тех, кто настроен позитивно. Об этом свидетельствуют данные исследования Gallup IA, которое которое в России проводил холдинг «Ромир». Данные опроса опубликованы на сайте организации.

Индекс экономической надежды в стране находится на уровне минус 42 процентных пункта, он подошел к антирекорду 2013 года — минус 43 процентных пункта. В 2020-м показатель был несколько лучше — минус 41 процентный пункт. В 2015 году он достигал плюс 6 процентных пунктов.

Процветания в стране в 2022 году ожидают только 11 процентов респондентов, а трудностей — 53 процента. Еще 24 процента считают, что ничего не изменится, а 12 процентов с ответом не определились. При этом год назад в пессимизме признавались только 47 процентов опрошенных, а в оптимизме — 6 процентов.

Исследование проводится в течение 25 лет. В 1998 и 2008 годах, на фоне экономических кризисов, россияне были настроены более позитивно — минус 41 и минус 39 процентных пунктов соответственно.

Показатель высчитывается как разница между теми, кто ожидает успехов и трудностей в следующем году. В опросе участвовали 41 тысяча человек из 44 стран мира.

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Платон Щукин
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