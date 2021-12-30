Многодетная семья застряла в аэропорту из-за задержки рейса и оголодала

Многодетная семья из Великобритании застряла в аэропорту Турина на 12 часов из-за задержки рейса и пожаловалась на отсутствие «нормального» питания. Об этом сообщает Mirror.

Уточняется, что Холли Шелдон (Hollie Sheldon) возвращалась вместе с мужем и четырьмя детьми после отпуска на горнолыжном курорте в Италии. Однако незадолго до вылета ей пришло оповещение, что их рейс в Манчестер задерживается из-за технических проблем. В итоге вылет откладывали еще несколько раз, общее время ожидания составило 12 часов.

По словам женщины, в связи с задержкой туроператор предоставил им ваучеры на питание, которые действовали только в одном кафе. «В этих заведениях не было никакого выбора, мне пришлось заплатить за обед из собственных денег, а наши дети оголодали», — возмутилась она.

Пассажирка также пожаловалась, что ни в одном кафе аэропорта не было возможности купить еду без глютена. «У моего сына непереносимость глютена. Я не знала, где искать для него подходящее питание», — отметила Шелдон.

Ранее в сентябре пассажир купил билет в первый класс поезда, следовавшего из Бирмингема в Эдинбург, и пожаловался на питание. Мужчина приобрел билет по более дорогому тарифу, понадеявшись на высокий уровень сервиса. Однако вместо обещанного обеда путешественнику принесли один тост, чашку чая и хлопья с молоком.