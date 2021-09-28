Пассажир купил билет в первый класс поезда и оголодал

Mirror: британец приобрел билет в первый класс поезда и пожаловался на питание

Пассажир купил билет в первый класс поезда, следовавшего из Бирмингема в Эдинбург, и пожаловался на питание. Об этом пишет Mirror.

Так, Крисс Доминик (Kriss Dominic) из Великобритании вместе со своей девушкой решили приобрести билет по более дорогому тарифу, понадеявшись на высокий уровень сервиса. Однако вместо обещанного обеда путешественникам принесли один тост, чашку чая и хлопья с молоком.

По словам британца, в результате они зря потратили деньги на первый класс и остались голодными после трехчасовой поездки. Как объяснили сотрудники железнодорожной компании, в тот день шеф-повар вагона-ресторана опоздал на поезд, из-за чего пассажирам не могли подать горячие блюда.

Ранее в сентябре россиянка пообедала в придорожной столовой Краснодарского края и пожаловалсь на прокисшее картофельное пюре, несвежие овощи в салате и сырое мясо. Поход в кафе обошелся ей в 648 рублей и 45 копеек. «Мы с дочкой так и ушли в недоумении», — прокомментировала она ситуацию.