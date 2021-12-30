Ученые оценили смертность от омикрон-штамма

Омикрон-штамм коронавируса имеет уровень смертности на 75 процентов меньше по сравнению с предыдущими волнами COVID-19. Данные о новом штамме оценили исследователи из Национального института инфекционных заболеваний в Южной Африке и их коллеги из Университета Претории, пишет The Telegraph.

Ученые наблюдали за пациентами, госпитализированными в городе Цване, провинция Гаутенг, где произошла первоначальная вспышка нового штамма.

Выяснилось, что после заражения омикроном умерли 4,5 процента госпитализированных, тогда как при предыдущих волнах коронавируса этот показатель достигал 21,3 процента. По данным исследования, менее половины попавших в больницу нуждаются в кислородной терапии, при этом в случае с прежними штаммами этот показатель достигал 99,5 процента.

Также специалисты выявили, что госпитализированные в период вспышки омикрон-варианта выписывались в среднем через четыре дня. В предыдущие волны они покидали больницу через 8,8 дней.

Ранее биолог Анча Баранова рассказала, что омикрон-штамм коронавируса вряд ли появился в результате испытаний лекарств для лечения варианта дельта. Специалист скептически отнеслась к версии о рукотворном возникновении нового штамма. При этом она выдвинула версию о том, что большое количество мутаций именно омикрона может быть связано с мышами. В результате того, что S-белок коронавируса лучше приспособился к рецептору мышей, он стал лучше подходить и к человеческому, заключила Баранова.

