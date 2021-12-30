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В Минздраве дали рекомендации россиянам на новогодние праздники

Инфекционист Минздрава Чуланов: на праздники лучше не выезжать за рубеж из-за омикрона

Фото: Константин Кокошкин / Globallookpress.com

В Минздраве посоветовали россиянам не планировать зарубежные поездки на период новогодних праздников из-за омикрон-штамма коронавируса. Такую рекомендацию озвучил главный внештатный специалист по инфекционным болезням, профессор Владимир Чуланов. Его слова в четверг, 30 декабря, приводит РИА Новости.

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В случае, если путешествие все-таки запланировано, нужно предварительно сделать прививку и тщательно соблюдать общие меры профилактики, считает медик. Он отметил также, что именно вакцинация является наиболее эффективным способом защиты от COVID-19 в настоящее время.

29 декабря Роспотребнадзор посоветовал не проводить новогодние корпоративы в закрытых помещениях и исключить опцию «шведский стол» в ресторанах в праздничные дни.

Ранее врач-терапевт Андрей Звонков также предложил устраивать новогодние корпоративы в формате COVID-free, чтобы максимально обезопасить себя от заражения коронавирусом. При этом, считает медик, проводить его нужно не в ресторане, а в отдельном помещении, и пригласить туда привитую часть работников.

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Евгения Куликова
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