В Минздраве дали рекомендации россиянам на новогодние праздники

В Минздраве посоветовали россиянам не планировать зарубежные поездки на период новогодних праздников из-за омикрон-штамма коронавируса. Такую рекомендацию озвучил главный внештатный специалист по инфекционным болезням, профессор Владимир Чуланов. Его слова в четверг, 30 декабря, приводит РИА Новости.

В случае, если путешествие все-таки запланировано, нужно предварительно сделать прививку и тщательно соблюдать общие меры профилактики, считает медик. Он отметил также, что именно вакцинация является наиболее эффективным способом защиты от COVID-19 в настоящее время.

29 декабря Роспотребнадзор посоветовал не проводить новогодние корпоративы в закрытых помещениях и исключить опцию «шведский стол» в ресторанах в праздничные дни.

Ранее врач-терапевт Андрей Звонков также предложил устраивать новогодние корпоративы в формате COVID-free, чтобы максимально обезопасить себя от заражения коронавирусом. При этом, считает медик, проводить его нужно не в ресторане, а в отдельном помещении, и пригласить туда привитую часть работников.